Britiske aviser: Parlamentsvalg bliver historisk afgørende

- Dette er det vigtigste parlamentsvalg i 40 år - muligvis siden krigen. Resultatet vil definere vores land i den næste generation, skriver Daily Mails lederskribent.

Den britiske tabloidavis fremhæver, at premierminister Boris Johnson har formået at få en brexitaftale på plads med EU - og fået den godkendt i Underhuset.

Derfor bør vælgerne give ham chancen for at gennemføre planen, lyder det fra Daily Mail.

Lederskribenten på The Sun mener ligeledes, at parlamentsvalget bliver "nervepirrende" og "det mest af afgørende i vores livstid".

- Det giver Storbritannien et fundamentalt valg: Kapitalisme og et gennemført brexit eller marxistisk ekstremisme, en tilbagerulning af brexit og en mulig opbrydning af Storbritannien. Der har aldrig været så meget på spil.

The Sun henviser til, at meningsmålinger har vist, at oppositionspartiet Labour kun kan vinde et flertal, hvis partiet får støtte fra Liberaldemokraterne og Det Skotske Nationalparti (SNP).

- Det vil medføre en ny folkeafstemning om både brexit og skotsk uafhængighed, skriver avisen, som mener, at begge dele vil være katastrofalt for Storbritannien.

Omvendt mener The Daily Mirror, at valget bliver briternes mulighed for et tiltrængt magtskifte.

- Johnson går ind i valgkampen som en fiasko, som den konservative premierminister, som lovede et brexit inden 31. oktober og fejlede, skriver avisens lederskribent.

- 12. december får vi en fantastisk mulighed for at give dystre Johnson og De Konservative sparket og give Jeremy Corbyn (Labours leder, red.) posten. Mest af alt er det en mulighed for at stemme for en positiv forandring de næste fem år.

Ifølge avisen The Times er det lidt af et sats fra Boris Johnsons side, at der nu udskrives valg. Han håber ifølge avisen på, at vælgerne vil straffe oppositionen - og ikke ham - for at han ikke har kunnet levere et brexit inden 31. oktober.

Samtidig mener avisens lederskribent, at det havde været bedre, hvis valget først blev afholdt, efter at briterne havde forladt EU. For et valg inden vil skabe risiko for, at dødvandet i britisk politik fortsætter.

- Dermed kunne valgkampen fokusere på andre presserende emner. Som det er nu, vil landet gå til valg på et tidspunkt, hvor landet aldrig har været mere splittet, og hvor alle brexit-mulighederne fortsat er på bordet.