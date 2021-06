Kys og kritik for coronahykleri vælter britisk sundhedsminister

Det indebærer også, at han ikke har rettet sig efter retningslinjer om at holde afstand til andre for at undgå coronasmitte.

Avisen The Sun har bragt fotos og en video af Matt Hancock, der kysser en kvindelig rådgiver. De to ses i en tæt omfavnelse.

Ud over at affæren fylder en del i nogle medier, har billederne også medført en bølge af kritik af, at Hancock ikke overholder de retningslinjer, han selv har været med til at fastsætte, om at briterne skal holde afstand.

De afslørende billeder er taget på Hancocks kontor i sidste måned. På det tidspunkt forbød de britiske coronaregler nær kontakt med folk, man ikke bor sammen med.

Det har vakt forargelse i offentligheden og i det konservative regeringsparti.

Sagen har lagt pres på Boris Johnson for at fyre sin sundhedsminister.

- Det sidste, jeg ønsker, er at mit privatliv tager opmærksomheden fra det entydige fokus, der skal bringe os ud af denne krise, skriver Hancock i et brev til Johnson, som The Sun bringer.

Brevet er dateret lørdag.

Sundhedsministeren har talrige gange stået som en central figur på regeringens pressemøder og bedt briterne følge de strenge regler under nedlukningen.

- Vi skylder de mennesker, der har ofret så meget under denne pandemi, at være ærlige, når vi har svigtet dem, som jeg har gjort ved at bryde retningslinjerne, skriver Hancock ifølge The Sun i brevet.