Britisk storbanks chef undersøges for forhold til Epstein

Epstein stod før sin død over for en række yderst alvorlige anklager. Han var mistænkt for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger og risikerede op til 45 års fængsel.

Barclays-topchefen, Jes Staley, undersøges af det britiske finanstilsyn, FCA.

Staley siger torsdag ifølge Bloomberg News, at det er velkendt i pressen, at han havde et længerevarende professionelt forhold til Epstein.

Direktøren fortæller desuden, at han har været meget transparent over for banken om forholdet, og han er villig til at diskutere det.

Ifølge det britiske medie The Guardian oplyser Barclays-direktøren, at den professionelle relation blev indledt i 2000, da Jes Staley stod i spidsen for JPMorgans division for privatkunder.

Barclays oplyser, at den har gennemført en intern undersøgelse.

Undersøgelsen giver ifølge banken ikke anledning til bekymringer hos bestyrelsen, der også oplyser, at den vil samarbejde med myndighederne.

Storbankens bestyrelse oplyser desuden torsdag, at den fortsat har fuld tillid til den administrerende direktør. Bestyrelsen anbefaler enstemmigt at bakke op om ham på næste generalforsamling.