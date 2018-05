Britisk soldat dømt for at sabotere sin hustrus faldskærm

En britisk sergent, som saboterede sin hustrus faldskærm, så hun styrtede 1200 meter til jorden efter at være sprunget ud fra et fly, er kendt skyldig i drabsforsøg.

Hendes 38-årige mand, Emile Cilliers, nægtede sig skyldig i anklagen om drabsforsøg. Strafudmålingen finder sted senere.

Retten hørte, at han saboterede sin hustrus faldskærm på et toilet på en flyveplads forud for et planlagt udspring. Blandt andet ved at sno linerne til hovedskærmen og fjerne dele fra reserveskærmen.

Derfor foldede faldskærmen sig ikke ud, da kvinden sprang ud fra et fly i april 2015.

Det blev også oplyst, at Cilliers havde pillet ved et gaskomfur i parrets hjem i håb om, at komfuret ville eksplodere, når hun tændte det.

- Alle beviser pegede i retning af Emile Cilliers, som manden med motivet og muligheden for at begå disse bevidste forsøg på at dræbe sin kone, sagde anklager Amanda Sawetz.

Politiet oplyste efter retssagen, at Cilliers' motiv havde været at få udbetalt en forsikringssum som følge af konens død. Det ville ifølge politiet have givet ham mulighed for at starte et nyt liv med sin elskerinde.