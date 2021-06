Britisk regering vil granske læk af afgået ministers kysseri

- Det er noget, som jeg ved, sundhedsministeriet vil kigge nærmere på for at forstå, hvordan den optagelse kom ud af systemet, siger han.

Billederne viser Hancock, som er gift, der kysser og omfavner en rådgiver. Lørdag trådte han tilbage som minister som følge af den efterfølgende kritik af hans opførsel.

Det er ikke kun den formodede affære, som skabte røre, da billederne fredag første gang nåede offentligheden i Storbritannien.

For det indebærer også, at han ikke har rettet sig efter retningslinjer om at holde afstand til andre for at undgå coronasmitte.

Han har altså forbrudt sig mod coronaregler, som han selv har været med til at fastsætte.

- Dem af os, der laver disse regler, skal overholde dem. Det er derfor, jeg bliver nødt til at træde tilbage, sagde Matt Hancock i en video, han lørdag lagde på Twitter.

De afslørende billeder af Hancock og hans rådgiver er taget på hans kontor i sidste måned. På det tidspunkt forbød de britiske coronaregler nær kontakt med folk, man ikke bor sammen med.

Den kvindelige rådgiver er en mangeårig ven af Matt Hancock, som han har ansat i en offentlig lederstilling til at føre tilsyn med, at tingene foregår korrekt i hans ministerium.

Sajid Javid har overtaget posten som britisk sundhedsminister efter Hancocks afgang.

Javid var finansminister indtil 2020, hvor han selv forlod posten efter at have nægtet at følge premierminister Boris Johnsons krav om at fyre sine politiske rådgivere.