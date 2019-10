Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger, at den konservative regering har stemmer nok til at få vedtaget premierminister Boris Johnsons reviderede brexit-aftale i parlamentet. Udtalelsen kom efter en højdramatisk parlamentssamling lørdag, hvor et ændringsforslag tvang Johnson til modstræbende at søge EU om endnu en udsættelse af brexit.

Britisk regering venter ja til brexitaftale

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, sagde søndag, at regeringen har stemmer nok til at få vedtaget premierminister Boris Johnsons reviderede brexit-aftale i parlamentets underhus.

Den konservative britiske regering skærper tonen over for oppositionen, selv om premierminister Boris Johnson ikke fik en parlamentsafstemning om sin reviderede brexitpakke lørdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her