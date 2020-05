Britisk regering lancerer test og sporingssystem mod corona

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger, at det er "en borgerpligt" at følge de nye regler, som gør det muligt at spore personer, som er i risiko for at blive syge med Covid-19.

Storbritannien har torsdag lanceret et nyt "test-og sporingssystem" som det seneste våben i kampen mod udbruddet af coronavirus.

- Det er utroligt vigtigt, at alle, som får symptomer, øjeblikkeligt isolerer sig hjemme, og at de bliver testet og bliver inde, siger han til BBC.

Smittesporerne skal samarbejde med 20.000 testere og 7000 ansatte i sundhedssektoren. De skal kontakte folk, som testes positivt, for at kortlægge, hvilket personer de har været i nær kontakt med.

De mange smittesporere begyndte torsdag at foretage deres første telefonopkald i det nye program for at få smittede personer til at gå i karantæne.

Personer, som er testet positive for Covid-19, får via sms-beskeder, e-mails eller telefonopkald besked på at blive hjemme. Samtidig skal de fortælle, hvem de har været i nærheden af.

Alle, som menes at have været udsat for smitte, skal gå i karantæne - uanset om de har symptomer eller ej.

- Ordningen skulle egentligt have været lanceret med en mobilapp for smittesporing, men denne er fortsat ved at blive testet, siger Matt Hancock.

Appen er udviklet af landets nationale sundhedsmyndigheder og ses som en vigtig del af premierministers Boris Johnsons genåbningsplaner.

I udgangspunktet håber de britiske myndigheder at kunne spore kontakter til 10.000 personer hver dag. Ordningen indføres først i England, mens selvstyremyndighederne i Skotland, Wales og Nordirland vil indføre deres egne tiltag mod smitteudbredelsen.

Storbritannien er det land i Europa, hvor flest er døde med coronasmitte i Europa.

Myndighederne havde tidligt torsdag registeret 37.524 dødsfald med coronavirus under pandemien i Storbritannien.