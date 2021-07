Britisk regering beskyldes for milliardfrås under pandemi

Det viser to rapporter fra parlamentets udvalg for offentlige regnskaber (PAC) søndag.

Heraf fremgår det også, at der er blevet brugt mere end to milliarder pund - godt 17 milliarder kroner - på ubrugeligt beskyttelsesudstyr.

I to rapporter, der ser nærmere på den britiske regerings respons på covid-19-pandemien, konkluderer PAC, at regeringen er nødt til at tage ved lære, før en offentlig undersøgelse af håndteringen af pandemien efter planen kan gennemføres i 2022.

- Med iøjnefaldende store mængder penge brugt på covid-19-foranstaltninger indtil videre er regeringen nødt til at gøre sig klart, hvordan dette vil blive håndteret fremadrettet og over hvilken periode, udtaler formand for PAC Meg Hillier.

- Den løbende risiko for skatteyderne vil strække sig over 20 år vedrørende ting som genoprettelseslån til kunst og kultur. Derudover kommer de andre nye risici, som afdelinger på tværs af regeringen hurtigt er nødt til at lære at håndtere.

Som eksempler på den løbende økonomiske risiko fremhæver PAC et anslået tab på 26 milliarder pund - 226 milliarder kroner - gennem svindel og misligholdelse af tilbagebetaling af lån, som er blevet givet til virksomheder for at hjælpe dem med at komme igennem pandemien.

Udvalget peger også på, at der er blevet spildt "uacceptabelt mange" penge. Det gælder blandt andet indkøb af 2,1 milliard genstande af uegnet personligt beskyttelsesudstyr for to milliarder pund fra de offentlige finanser.

Ifølge regeringen selv er kun 0,84 procent af al personligt beskyttelsesudstyr blevet fundet ubrugeligt. Samtidig oplyser regeringen, at den har planer om at genbruge det udstyr, der ikke kan bruges i sundhedsvæsenet.