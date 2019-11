En kvinde hævder, at hun som 17-årig tre gange blev tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew (billedet) i London. Prinsen afviser i et nyt interview dog at have kendskab til kvinden. (Arkivfoto)

Britisk prins åbner op om stor skandalesag

Prins Andrew er kommet under kritik for sin forbindelse til overgrebsanklagede og afdøde Jeffrey Epstein. Prinsen beklager forholdet, men afviser beskyldninger.

Den britiske prins Andrew - søn af dronning Elizabeth - har for første gang åbnet op om sin forbindelse til den afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, der var anklaget for overgreb mod mindreårige.

