Britisk pleje er under lup før dom for skub fra museumstag

Det var fra udsigtsplatformen på det verdenskendte museum Tate Modern i London, at en seksårig dreng i august 2019 blev skubbet ned af en teenager og pådrog sig svære skader.

Mandag falder dom i tilståelsessag, hvor dreng blev kastet ud fra tag. Plejefirma og systemet er under kritik.

4. august 2019 kastede en teenager en seksårig dreng ud fra en tagterrasse på 10. sal fra kunstmuseet Tate Modern i London i en tragisk sag, der gik verden rundt.

Teenageren, den nu 18-årige Jonty Bravery, erkendte i december, at han var skyldig i forsøg på drab. Mandag ventes en dom ved retten Old Bailey i London.

I mellemtiden har nye oplysninger i sagen fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om plejesystemet reagerede, som det skulle, i forhold til Bravery, der er diagnosticeret med autisme.

De britiske medier BBC og Daily Mail er i en undersøgelse kommet i besiddelse af optagelser, hvor Bravery fortæller plejearbejdere hos et privat firma om planer om at begå drab.

- Jeg har fået det ind i mit hoved, at jeg i løbet af de næste få måneder må dræbe nogen, sagde Bravery i efteråret 2018 ifølge BBC på optagelsen.

Den seksårige dreng, hvis identitet ikke er offentligt kendt, overlevede faldet.

Men drengen har ifølge anklagemyndigheden pådraget sig "livsforandrende kvæstelser" efter blandt andet blødninger i hjernen.

I januar meldte flere medier, at drengen igen kunne åbne sin venstre hånd.

Sagen rejser flere spørgsmål, skriver BBC-journalist Alison Holt, der især beskæftiger sig med socialsager.

- Det er en unik sag. Men flere har peget på det bredere pres, der er på det system, der skal støtte mennesker med sindslidelser, autisme og indlæringsproblemer i samfundet, skriver hun i en analyse for BBC.

Da Bravery blev anholdt, fortalte han ifølge anklagemyndigheden, at han havde planlagt sine handlinger om at gøre skade på nogen et stykke tid forinden.

Han gjorde det for at komme på tv, lyder det videre.

Den private plejevirksomhed Spencer & Arlington har ifølge BBC meddelt, at firmaet ikke havde nogen viden om optagelserne.

Ej heller mener firmaet, at der findes beviser for, at Bravery på forhånd havde fortalt plejepersonalet om sine planer.

Meget står endnu ubesvaret i sagen - og måske havde firmaet Spencer & Arlington ikke de rigtige procedurer på plads, påpeger Grace Blakeley, skribent for det venstreorienterede magasin Tribune.

Hun peger dog også på bredere problemer.

- Det, som vi ved, er, at de folk, der tager sig af de mest udsatte børn, arbejder på kanten af deres ydeevne som følge af store nedskæringer hos de lokale myndigheder over de sidste ti år, skriver hun.

Britiske The Times skriver, at Spencer & Arlington ifølge medarbejdere gav Jonty Bravery frihed til at rejse ind til London på egen hånd.

Spencer & Arlington oplyser ifølge BBC, at det selv har videregivet information om bekymringerne om selskabets procedurer til de lokale myndigheder, som står for en undersøgelse af sagen.