Britisk parlament samlet for at stemme om valg 12. december

Ifølge Johnson vil et nyt parlament efter et valg kunne godkende en brexitaftale og afslutte usikkerheden.

- Aftalen er klar til at blive godkendt af et nyt parlament, siger han.

Johnson fremsatte udtalelsen ved et parlamentsmøde, hvor regeringens forslag om et valg den 12. december skal til afstemning.

Labour-lederen, Jeremy Corbyn, siger i parlamentet, at hans parti støtter et valg, så befolkningen får det afgørende ord i opgøret om brexit-aftalen.

Corbyns parti havde allerede i en meddelelse inden tirsdagens parlamentsmøde givet grønt lys for udskrivelse af parlamentsvalg.

Ifølge Corbyn betyder udskydelsen af Storbritanniens exit fra EU indtil 31. januar, at der nu er en rum tid, hvor det muligt at afholde et valg.

Et valg, hvor der ikke er risiko for, at landet forlader EU uden en aftale.

Hans melding kommer, dagen efter at den konservative regering i Storbritannien uden held forsøgte at få Underhuset til at udskrive et valg.

Meddelelsen kommer fra Jeremy Corbyns kontor, der har gengivet, hvad Corbyn har fortalt sin skyggeregering tirsdag.

Dermed er Storbritannien på vej mod det første valg op til jul i næsten et århundrede. Det skete senest i 1923.

Johnson, som har svoret, at briterne ville forlade EU den 31. oktober, har gentagne gange krævet et parlamentsvalg for at få afsluttet, hvad han kalder en mareridtsagtig politisk lammelse.

En valgkamp vil midlertidigt stoppe brexitprocessen, og valgets udfald vil få betydning for, hvornår og hvordan processen genoptages.