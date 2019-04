Britisk parlament holder fire afstemninger om brexit

- Fire forskellige optioner kommer til afstemning, fastslår han.

Der var i alt fremlagt ni forslag.

De fire, som er udvalgt til afstemning af formanden, er om en permanent toldunion, en brexitaftale formet efter den norske model, en folkeafstemning, der skal bekræfte brexit inden en udtræden af EU samt om en forlængelse af forhandlingsperioden i henhold til artikel 50.

Brexit-talsmanden for det britiske arbejderparti Labour, Keir Starmer, siger, at hans parti vil stemme for tre af de forslag, som skal til afstemning.

- Vi vil stemme for forslaget om en toldunion og en brexitaftale formet efter den norske model og for en folkeafstemning, der skal bekræfte brexit inden en udtræden af EU, siger Starmer, som sammen med sin partileder, Jeremy Corbyn, har skrevet til underhusets medlemmer på tværs af partierne og inviteret dem til diskussioner om, hvordan dødvandet omkring brexit kan brydes.

Planen efter den norske model, som også kaldes Fællesmarkedet forslag 2.0, indebærer, at briterne forlader EU, men bevarer den frie bevægelighed og bidrager til EU-budgettet.

Afstemningerne mandag aften er ikke bindende, men kun vejledende. Det er samme metode, som blev anvendt i parlamentet i onsdags, hvor i alt otte forslag var til afstemning. De blev alle stemt ned.

Forud for debatten og afstemningerne, der skulle indledes omkring klokken 22.00 dansk tid, skulle et medlem af den konservative regering have sagt, at han havde indsamlet 200 underskrifter fra konservative parlamentarikere, som ønsker et "styret hårdt brexit". Det rapporterer ITV.

I sidste uge var et forslag om en toldunion med EU et af de mest populære forslag, selv om det også blev nedstemt med et knebent flertal.

Oprindeligt skulle Storbritannien træde ud af EU 29. marts, men det har fået udskudt exitdatoen til 12. april.

Resultaterne af afstemningerne ventes først sent på aftenen.