Ephraim Mirvis (til venstre), Storbritanniens ledende rabbiner, langer i The Times ud efter Labour-leder Jeremy Corbyn, som han beskylder for at tale usandt om partiets indsats mod racisme vendt mod jøder.

Britisk overrabbiner: Corbyn er uegnet som premierminister

Overrabbiner beskylder Labour-leder Jeremy Corbyn for at lyve om håndtering af antisemitiske sager i partiet.

Jeremy Corbyn, leder af det store britiske oppositionsparti Labour, er uegnet til at blive premierminister, fordi han ikke har formået at gøre op med antisemitiske strømninger i partiet.

Det mener den religiøse leder af det jødiske samfund i Storbritannien, overrabbiner Ephraim Mirvis.

Det siger overrabbineren i en artikel i The Times mandag, skriver thejc.com, der er en hjemmeside for det jødiske samfund.

Det er ifølge The Times første gang nogensinde, at en overrabbiner i Storbritannien på den måde blander sig i et parlamentsvalg.

Ephraim Mirvis beskylder i artiklen Corbyn for at tale usandt, da han under en tv-transmitteret valgdebat i sidste uge sagde, at Labour har "undersøgt hver eneste sag" om racisme rettet mod jøder.

En tilsvarende påstand fra Labours skyggefinansminister, John McDonnell, bliver også fremhævet af overrabbineren.

- Påstandene fra ledende personer i Labour om, at partiet gør alt, hvad der er muligt, for at håndtere svøben af antijødisk racisme, og at det har "undersøgt hver eneste sag", er løgnagtig opspind, siger Ephraim Mirvis.

Uden at nævne Corbyn ved navn stiller overrabbineren spørgsmålet:

- Hvor involveret i at skabe fordomme skulle en leder af Hendes Majestæts opposition (officiel betegnelse for det største oppositionsparti, red.) være for at blive anset som uegnet for den højeste post? Vil tilknytning til dem, der åbent har opildnet til had mod jøder, være tilstrækkeligt?

Debatten om antisemitiske holdninger i Labour blussede for nylig op, da to jødiske parlamentsmedlemmer i et dokumentarprogram på BBC fortalte om mangelfuld håndtering af problemet.

I en reference til dokumentaren skriver overrabbiner Mirvis.

- Vi sidder magtesløse og ser med vantro på, at tilhængere af Labours formandskab har jagtet parlamentarikere, partimedlemmer og endda ansatte ud af partiet for at sige fra over for antijødisk racisme.

Ephraim Mirvis afslutter indlægget, som, han siger, er forfattet "med det tungeste hjerte", med, at det ikke er hans opgave at fortælle folk, hvem de skal stemme på.

- Jeg beklager at stå i den her situation. Jeg stiller bare det følgende spørgsmål: Hvad vil resultatet af dette valg sige om det moralske kompas i vores land?

Det britiske parlamentsvalg finder sted 12. december.