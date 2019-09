Britisk opposition modsætter sig parlamentsvalg

Britiske oppositionspartier siger, at de ved en afstemning i næste uge vil modsætte sig premierminister Boris Johnsons opfordringer til udskrivning af et hurtigt parlamentsvalg.

Her vil premierminister Boris Johnsons regering holde endnu en afstemning om et parlamentsvalg - formentlig i midten af oktober - kun omkring to uger før Storbritannien står til at forlade EU den 31. oktober.

Oppositionspartier - deriblandt Labour - enedes under drøftelser fredag om, at de enten vil stemme imod eller undlade at stemme, indtil en lov, der blokerer for et no-deal brexit, er blevet implementeret.

Det siger kilder i Labour, efter at Jeremy Corbyn fredag var vært for en konference med andre partier. Arbejderpartiet siger, at det har drøftet at forhindre et skadeligt no-deal brexit og så holde et parlamentsvalg, når dette er sket.

Det Skotske Nationalparti, SNP, vil heller ikke støtte Johnsons ønske om et hurtigt valg. Men partiet siger, at vælgerne ikke kommer til at vente længe på et valg.

En britisk domstol afviste tidligere fredag en anke mod Johnsons suspendering af parlamentet fra næste uge.

- Anken er afvist, sagde Ian Burnett, som er den højeste dommer i England og Wales. Dommeren siger, at sagen kan bringes videre til en højere retsinstans.

Den britiske virksomhedsejer Gina Miller, som har indledt retssager for at forhindre et brexit uden en aftale, siger, at hun vil appellere sagen til Højesteret den 17. september.

Ved en afstemning i Underhuset onsdag vedtog et flertal et lovforslag, der skal blokere for, at Storbritannien kan forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Lovforslaget, der skal blokere for et no-deal brexit, vil være færdigbehandlet og godkendt i parlamentets overhus fredag eftermiddag, siger ledende politikere fra Overhuset til BBC.