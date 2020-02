Den britiske premierminister, Boris Johnson, har stået i spidsen for at få Storbritannien ud af EU. Det skete formelt 31. januar. (Arkivfoto)

Britisk økonomi voksede i 2019 trods brexit-uro

Den britiske økonomi voksede i 2019, selv om store dele af året var præget af usikkerhed om landets vej ud af EU.

Samlet voksede det britiske bnp - der groft sagt er størrelsen på et lands økonomi - med 1,4 procent i 2019. Dermed er væksten en anelse højere end i 2018.

Det viser foreløbige tal fra Office for National Statistics (ONS). Det er Storbritanniens svar på Danmarks Statistik.

- Britisk økonomi er ikke i krise, men 2019 var alligevel et svært år for britisk økonomi, skriver senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank i en kommentar.

Selv om økonomien voksede sidste år, hæfter han sig ved, at det er under de to til tre procent om året, som var den normale vækst i Storbritannien, inden brexit blev et tema.

2019 var præget af hårde brexit-forhandlinger i Storbritannien, men efter at Boris Johnson tog over som premierminister efter Theresa May, lykkedes det at få stemt en aftale igennem i det britiske parlament.

Briterne forlod formelt set EU 31. januar, men det er fortsat et spørgsmål, hvordan handlen med Storbritannien skal se ud i fremtiden, da der endnu ikke er en handelsaftale med EU på plads.