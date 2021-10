Britisk minister til plejere: Få vaccinen eller forsvind

Den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, står fast på regeringens krav om, at alle ansatte på plejehjem, i ældreboliger og lignende skal være færdigvaccinerede senest om seks uger. Ellers kan de finde et andet job, siger han. Her ses han med mundbind og plastikforklæde under et besøg på et plejehjem i udkanten af London i begyndelsen af september.

Foto: Paul Edwards/Ritzau Scanpix