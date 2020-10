Britisk minister er skuffet over EU: Men vi er tæt på aftale

Torsdag tog de 27 EU-lande bestik af forhandlingerne om en handelsaftale med Storbritannien, og beskeden var skarpere end hidtil: Briterne "må tage de nødvendige skridt for at gøre en aftale mulig".

Den britiske regering er skuffet over EU's stats- og regeringschefer.

- Vi er skuffede og overraskede over udfaldet af EU-topmødet. Vi er blevet fortalt, at det er Storbritannien, som skal gå på kompromis i de kommende dage. Det kan ikke være rigtigt i en forhandling, siger udenrigsminister Dominic Raab til Sky News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forhandlingerne har ikke rykket sig som ønsket, lød meldingen torsdag fra chefforhandler på EU-siden Michel Barnier. Men han holder fast i håbet, selv om tiden er ved at løbe ud.

Den britiske udenrigsminister har trods "skuffelsen" heller ikke opgivet. Tværtimod.

- Når det er sagt, så er vi tæt på. Med god vilje fra begge sider, så kan vi nå derhen, siger han.

Allerede torsdag aften lød meldingen fra den britiske forhandler David Frost, at han fandt EU-landenes fremgangsmåde usædvanlig og skuffende.

Stats- og regeringscheferne havde i et tidligere udkast til konklusioner fra topmødet skrevet, at de ville intensivere deres bestræbelser på at nå en aftale.

Men ordet "intensivt" var fjernet, da de færdige konklusioner kom ud. Det blev af den britiske regering fremlagt, som om EU-landene ikke længere søger en aftale med samme vilje.

Torsdag sagde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, dog utvetydigt og direkte, at når Storbritannien skal give sig, så skal også EU-siden også gå på kompromis.

Omvendt ser den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), ikke meget rum for et kompromis. Hun fremhævede, at det ikke kan nytte, hvis britiske virksomheder får en konkurrencefordel.

Frankrig kæmper hårdt for, at aftalen, der skal gælde, når den nuværende overgangsperiode udløber 31. december, skal give fiskere i EU ret til at fiske som hidtil i britisk farvand.

Det bliver svært, har Barnier flere gange sagt. Storbritannien bliver en uafhængig kyststat fra næste år, og så råder landet over fisk i egne farvande.

Den irske premierminister, Micheál Martin, sagde fredag morgen før andendagen af topmødet, at han ser en vej frem.

- Barnier blev givet den nødvendige fleksibilitet til at kunne fortsætte forhandlingerne på vegne af EU-landene, så vi kan sikre en stor og retfærdig frihandelsaftale, siger Martin.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil senere fredag sige, hvad han mener om forløbet. Han har trods en tidligere sat deadline til 15. oktober ikke officielt opgivet at nå en aftale.