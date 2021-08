Britisk minister advarer Taliban mod igen at huse al-Qaeda

Storbritannien og dets allierede vil være tilbage i Afghanistan med væbnet magt, hvis landet igen bliver et hjemsted for den militante, islamistiske bevægelse al-Qaeda, og den truer Vesten.

Hans kommentar kommer, efter at Taliban de seneste dage har indtaget en række provinshovedstæder.

- Jeg er absolut bekymret for, at fejlslagne stater vil være ynglepladser for denne type folk, siger han til Sky News.

Da ministeren bliver spurgt konkret til Afghanistan - og til behovet for igen at bruge militær magt i landet - svarer han:

- Al-Qaeda vil sandsynligvis komme tilbage.

- Jeg vil lade alle muligheder stå åbne. Det, Taliban lærte sidste gang, var, at hvis I begynder at være vært for al-Qaeda, hvis I starter angreb på Vesten, så kan vi være tilbage, siger han.

Al-Qaedas angreb på USA den 11. september 2001 kostede næsten 3000 mennesker livet. Det udløste den amerikanske og vestlige invasion i Afghanistan. Al-Qaeda havde på det tidspunkt et fristed i Afghanistan under det daværende Taliban-styre.