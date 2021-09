Britisk minister: Vi forventede ikke Kabuls fald i år

Og derfor havde Storbritannien heller ikke forberedt sig på det kaos, der fulgte, efter at Taliban indtog Kabul 15. august.

Onsdag var han indkaldt i Underhuset for at forsvare beslutningen om at trække de britiske styrker ud af Afghanistan.

Som USA var Storbritannien heller ikke i stand til at forudse, hvor hurtigt Taliban ville feje al modstand væk og indtage hovedstaden Kabul og det meste af det øvrige Afghanistan, forklarer Raab.

De britiske efterretninger pegede i retning af, at Taliban først ville overtage kontrollen nogle måneder efter, at de sidste udenlandske soldater var ude af landet.

- Den centrale antagelse var, at efter tilbagetrækningen i slutningen af august ville man se en gradvis forværring derfra, og at det var usandsynligt, at Kabul ville falde i år, siger udenrigsministeren.

- Det var et synspunkt, der var delt af allierede i Nato, tilføjer han.

Raab forklarer videre, at de vestlige lande godt var klar over, at Taliban havde planer om at tage magten i landet. Men de blev overraskede over, hvor hurtigt det skete.

Oppositionen har opfordret premierminister Boris Johnson til at fyre Raab. Det sker, efter at udenrigsministeren tog på ferie på den græske ø Kreta, mens Taliban rykkede nærmere på Kabul.

Raab har afvist at fortælle, hvilken dato han rejste på ferie.

Onsdag forsvarer han sig igen mod kritikken og gentager, at han ikke har tænkt sig at træde tilbage fra udenrigsministerposten.