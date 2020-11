Britisk minister: Vi behøver hurtigt gennembrud om brexit

Storbritannien trådte ud af EU i slutningen af januar, men en overgangsordning, der udløber til nytår, har givet briterne en midlertidig fri adgang til det europæiske marked.

- Dette må nødvendigvis blive en uge, hvor tingene bevæger sig, når vi bryder os vej gennem nogle af disse svære emner og når til et udkomme, siger Eustice.

- At vi i det mindste skaffer os nogle overskrifter eller aftaler, om man så må sige.

- Ellers bliver det temmelig vanskeligt. Og vi er ved at løbe tør for tid til at igangsætte det, føjer han til.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, kommer mandag op til nye forhandlinger i London med den konservative britiske regerings forhandler, David Frost.

Op til weekenden havde de to også møder i London. En EU-kilde beskrev over for BBC et af møderne som "koldt og brutalt".

Frost landede søndag i Bruxelles til endnu et møde og lød ikke optimistisk.

- Vi arbejder på at nå en aftale. Men den eneste, der er mulig, er den, som er i overensstemmelse med vore suverænitet, og som giver os kontrollen tilbage over vores love, vores handel og vores farvande.

- Det har været en fast indstilling fra starten, og det vil jeg ikke ændre, siger han ifølge AFP.

EU' stats- og regeringschefer holder torsdag et virtuelt topmøde. Mange medier har gættet på, at hvis der ikke er forhandlet en handelsaftale mellem briterne og EU til den tid, så kan løbet være tæt på at være kørt.

Det, som virkelig får det til at knirke, er, at regeringen i London insisterer på at få adgang til EU's indre marked. Fint nok har det lydt fra EU, men det er et marked, hvor fællesskabets love og regler gælder.

Nej, absolut nej, har det lydt fra briterne. De forlanger en "level playing field" - altså en bane, hvor begge parter kan spille på, så briterne selv kan håndhæve regler.