Britisk minister: Umiddelbar fare for angreb på Kabul-lufthavn

Allerede onsdag aften advarede det britiske udenrigsministerium og flere andre lande borgere mod at søge til lufthavnen, hvor tusinder venter på at komme ud af Afghanistan.

Heappey bekræfter, at efterretningerne om et muligt angreb udført af militante fra Islamisk Stat er blevet "meget mere konkrete".

- Der er nu meget, meget troværdige efterretninger om et nært forestående angreb, og derfor ændrede udenrigsministeriets anbefalinger sig i går aftes til, at folk ikke skal komme til lufthavnen i Kabul, siger Heappey til britiske BBC Radio.

- De skal tage til et sikkert sted og afvente yderligere instruktioner.

31. august har USA sat deadline for at trække landets egne tropper og allierede soldater ud af Afghanistan.

Heappey fortæller, at der stadig er et stort antal desperate mennesker uden for lufthavnen, og at det er en kilde til "reel bekymring for alle".

- Jeg kan ikke understrege situationens alvor for meget, siger ministeren i udtalelser senere torsdag morgen.

- Truslen er troværdig, den er umiddelbar, og den er dødsensfarlig. Vi ville ikke sige dette, hvis ikke vi var oprigtigt bekymrede over at give Islamisk Stat et mål, som er helt ufatteligt.

Den danske regering meldte onsdag aften, at det sidste danske evakueringsfly fra Afghanistan var landet i Islamabad.