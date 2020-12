Britisk minister: Kun kort tid tilbage til forhandling

- Jeg tror, at vi nu kun har få døgn tilbage til at afgøre, hvorvidt det er realistisk at nå frem til en aftale, understreger han og tilføjer:

- Hvis der igen kommer en god stemning og der reelt sker store fremskridt, så er det altid muligt at finde ekstra tid til at ordne detaljer. Men hvis vi ikke kan overvinde disse ret så fundamentale meningsforskelle, så tror jeg, at vi må gøre vores stilling på inden for de næste få døgn.

Den britiske minister siger, at hans regering er indstillet på at fortsætte forhandlinger med EU, indtil der ikke længere er nogen mening i at fortsætte. Eustice pointerer, at Storbritannien er "parat til et scenario, hvor der ikke er indgås nogen aftale".

- Vi har rent faktisk forberedt os på det med meget arbejde henover lang tid, siger Eustice. i meget, meget lang tid.

Forhandlere fra Storbritannien og EU skulle genoptage forhandlinger i Bruxelles søndag, efter at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, lørdag holdt et telefonmøde med den britiske premierminister, Boris Johnson.

De to ledere skal tale sammen igen mandag aften, skrev von der Leyen på Twitter efter drøftelser med Johnson lørdag. Hun understregede, at der fortsat er betydelige forskelle mellem britiske og europæiske ønsker til aftalen.

- En aftale er ikke mulig, hvis de ikke løses, skrev kommissionsformanden.

I Dublin siger den irske udenrigsminister, Simon Coveney, at han har "en meget sikker formening om", at en handelsaftale mellem briterne og EU kan komme i stand.

- Det er det mest sandsynlige, da en aftale er i alles interesse, siger han.

Briterne forlod EU i januar, men er i en overgangsfase stadig underlagt EU's handelsregler. Men til nytår slutter brexit-overgangsfasen, hvor Storbritannien stadig er en del af det indre marked og toldunionen.

En regeringskilde i London siger om forhandlingerne: "Dette er det sidste terningekast".

Forhandlingerne gælder en aftale om årlig handel for næsten en billion dollar (omkring 6400 milliarder kroner). Hvis forhandlingerne afbrydes uden resultat, bliver det en kaotisk afslutning på Storbritanniens næsten 50 år lange medlemskab af den europæiske klub.

Hvis det ikke lykkes at få en handelsaftale i stand, så bliver der efter nytår indført told og toldkontrol, hvilket vil skade økonomien hos alle parter.