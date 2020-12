Britisk minister: Der er ingen grænse på den irske ø

Den britiske brexit-minister, Michael Gove, siger onsdag, at han håber på en handelsaftale mellem Storbritannien og EU. Han siger til Sky News, at den enighed om den såkaldte udtrædelsesaftale, der blev opnået tirsdag, har skabt et godt terræn for parterne til at nå frem til en handelsaftale.

I en kommentar til den såkaldte udtrædelsesaftale med EU siger Gove, at der ikke vil være nogen grænse på den irske ø, i Nordirland eller i Det Irske Hav.

- Nordirland er i en anden position end den øvrige del af Storbritannien, siger Gove.

Han fastslår også, at briterne med enigheden om den såkaldte udtrædelsesaftale med større ret kan sige, at "Nordirland er sikret i Storbritannien".

- Jeg håber, at vi når frem til en handeslaftale, siger Gove til Sky News.

I udtrædelsesaftalen lovede Storbritannien, at uanset om en handelsaftale med EU bliver til noget eller ej, så vil der ikke opstå en hård grænse mellem Nordirland og Irland.

Det betyder i realiteten, at Nordirland forbliver en del af EU's indre marked, og at der opstår en toldgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Det løb premierminister Boris Johnson fra tidligere i år, da han fik vedtaget en lov om det indre britiske marked. Det udløste stor vrede i EU, at Johnson på denne måde løb fra en traktat, han selv havde underskrevet.

Det nye tirsdag var, at han alligevel vil overholde aftalen om Nordirland. Han dropper tre paragraffer i den famøse lov, som har ophidset EU.

Johnson flyver sent på dagen onsdag til Bruxelles for at mødes med EU's kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, og over en middag for at sondere, hvorvidt det vil være muligt at nå til enighed om en handelsaftale.

BBC siger i en analyse, at det ikke er meningen at stoppe forhandlingerne ved middagen, og at det heller ikke er meningen at bebude, at en afale er på plads.

- Meningen med mødet er, at se hvorvidt der hos begge parter stadig er tro på et muligt kompromis - om en aftale stadig er mulig, hedder det med tilføjelsen:

- Hvis der er vilje til en form for forståelse . hvis man privat signalerer vilje til at rykke sig, når den anden også er det, så kan der åbnes op for videre tekniske forhandlinger.