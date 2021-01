Artiklen: Britisk medie: Kina slog coronaalarm flere uger for sent

BBC har kortlagt skæbnesvangre dage i Wuhan, hvor myndighederne reagerede alt for sent på det nye coronavirus.

For et år siden lukkede den kinesiske regering storbyen Wuhan på grund af coronavirusset. I ugerne op til havde embedsmænd og lokale politikere i Wuhan hævdet, at de havde smitteudbruddet under kontrol.

- Men reelt var virusset spredt i hele storbyen og i hele Kina, skriver BBC i en rapport om de dage i Kina, som blev afgørende for pandemien.

Wang Linfa, som er flagermusvirolog ved Duke-Nus Medicinske Fakultet i Singapore, siger til BBC, at den "20. januar er skillelinjen. Inden denne dato kunne kineserne have gjort alting meget bedre. Men efter denne dag burde verden have været i et meget højt alarmberedskab og gjort alting meget bedre".

Blandt kritiske datoer, som fremhæves af BBC, er desuden den 30. december 2019, hvor adskillige mennesker blev indlagt med høj feber og lungebetændelse. De havde alle været på det samme dyremarked, og læger begyndte at have mistanke om, at der ikke var tale om en almindelig lungebetændelse.

Kinas center for sygdomskontrol (CDC) blev kontaktet, men befolkningen fik intet at vide. Mellem 2300 og 4000 mennesker var formentligt smittet på det tidspunkt, viser beregninger på MOBS Lab i Northeastern University i Boston.

Klokken 16.00 den 30. december fik ledelsen af intensivafdelingerne på Wuhans Centrale Hospital chokerende prøvesvar fra et laboratorie, som advarede om "sars coronavirus". Oplysningerne blev rundsendt til kolleger på andre hospitaler og nåede også hundredvis af universitetsstuderende. Alle fik besked på at holde oplysningerne tilbage.

Dyremarkedet i Wuhan blev lukket ned den 1. januar.

Eksperter siger, at hver time er vigtig de første dage ved et sådant udbrud.

Lederen af Kinas sygdomskontrol (CDC), professor George F. Gao, fik omkring nytår tilbud om hjælp fra kontakter forskellige steder i verden, som havde hørt rygter om alvorlige problemer. To amerikanske eksperter, deriblandt epidemiologen Ian Lipkin fra Columbia Universitet i New York, fik at vide, at der ikke var grund til bekymring.

Gao meldte tilbage til virologer i New York, at det var et nyt coronavirus, som ikke var stærkt smitsomt.

Lipkin siger til BBC, at Gao burde have offentliggjort det genetiske materiale, som de var i besiddelse af.

- Oplysningerne skulle have været ud. Det var alt for vigtigt at tøve, siger han.Gao afviser at tale med BBC. Han siger, at han reagerede så hurtigt som muligt, og han nægter at have sagt, at virusset ikke smittede fra menneske til menneske.

BBC skiver, at de kinesiske myndigheder frem til omkring 20. januar insisterede på, at der ikke var smittefare fra menneske til menneske.

International lovgivning siger, at nye virusudbrud, der kan vække bekymring på globalt plan, skal meldes til WHO inden for 24 timer.