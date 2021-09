Britisk krise: Overvejer at sætte hæren ind til varetransport

- Når det handler om, hvorvidt der er en rolle for militæret, så er det indlysende, at det er der, og hvis det rent faktisk hjælper, så vil vi bringe dem i spil, siger transportminister Grant Shapps til BBC.

Lige her og nu er der for få chauffører i landet til at køre brændstof og dagligvarer ud i landet. For 25.000 af de udenlandske chauffører er vendt tilbage til Europa, da den britiske afsked med EU blev endegyldig for godt ti måneder siden.

Brexit, en akut mangel på naturgas, stigende inflation og så manglen på chauffører er en giftig cocktail, der i disse dage og uger er i gang med trække Storbritannien ned.

- Jeg vil se på enhver mulighed, på enhver måde at løse det på, siger transportministeren.

Men han udelukker at lukke "billigere europæiske chauffører" ind i Storbritannien igen, for det kan gå ud over britiske chauffører.

Storbritannien kunne godt bruge de chauffører lige nu. Olieselskabet BP har været nødt til at lukke nogle af dets tankstationer, fordi det ikke kan få tankvogne kørt ud, og supermarkeder melder om, at de ikke kan få kørt nogle af deres dagligvarer ud.

Supermarkeder og landmænd har i månedsvis råbt op om, at manglen på chauffører kan blive et kæmpeproblem.

Der tales sågar i de britiske medier om, at julen kan blive en katastrofe med mangel på brændstof og mad.

Lige nu mangler der 90.000 lastbilchauffører i landet, skriver Reuters.

Regeringen overvejer, om det kan løses ved at gøre det meget nemmere at erhverve sig et kørekort til lastbiler.

Men krisen stopper ikke her.

Storbritannien er blevet særligt hårdt ramt af mangel på naturgas. Det er et problem, der kan mærkes over hele Europa lige nu, og der er kritik af Rusland for ikke at levere nok gas.

Britisk industri har slået alarm, fordi det vil sætte produktionen i stå i visse virksomheder. Hundredtusinder af briter er afhængige af naturgas til opvarmning og madlavning.

Oven i covid-19 venter regeringen og den britiske nationalbank stigende inflation, samtidig med at vækstudsigterne for britisk økonomi er vigende, viser de seneste tal.