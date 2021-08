Britisk forsvarschef: Taliban er måske forandret

- Verden bør give Taliban mulighed for at danne en ny regering i Afghanistan og vil måske opdage, at oprørerne, som i årtier er blevet opfattet som militante, er blevet mere rimelige, siger lederen af den britiske hær til BBC.

Carter siger, at han er i kontakt med den tidligere afghanske præsident Hamid Karzai, som skal mødes med Taliban onsdag.

- Vi er nødt til at være tålmodige og give dem plads til at vise, om de er troværdige. Det kan være et andet Taliban end det, som folk husker fra 1990'erne.

En talsmand for Taliban sagde tidligere onsdag, at de øverste ledere af Taliban i Afghanistan vil træde frem i offentligheden.

- Langsomt og gradvist vil verden blive bekendt med alle vore ledere. Ledelsen vil ikke være omgærdet af hemmelighedsfuldhed, sagde talsmanden og tilføjede, at Talibans medlemmer har fået ordre til ikke at fejre deres nylige magtovertagelse.

Taliban holdt tirsdag den første pressekonference - to dage efter at have taget magten i landet. Her hed det, at kvinder vil have frihedsrettigheder i henhold til islamisk sharialovgivning.

Nick Carter pointerer, at det er vigtigt at huske på, at Taliban ikke er en homogen organisation.

- Der er tale om en bevægelse, som består af forskellige klaner fra mange forskellige provinsområder i Afghanistan.

- Taliban er overvejende "bondeknolde", som har levet i henhold til klanmæssige traditioner inden for pashtun-kulturen.

- Det kan godt være, at det vil vise sig, at Taliban er blevet mindre undertrykkende, og hvis vi ser på, hvordan bevægelsen fører sig frem i Kabul i disse dage, så er der tegn på, at bevægelsen er blevet mere rimelig.