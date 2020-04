Britisk coronadødstal falder til det laveste i en måned

Lørdag blev der meldt om 812 døde på hospitalerne.

Antallet af smittede med coronavirus stiger med 4463 til 152.840.

Stephen Powis, der er medicinsk direktør for det britiske hospitalsvæsen, NHS, mener, at tallene afspejler, at folk har forstået at holde fysisk afstand for at undgå smitte med coronavirus.

- Vi har nu en meget tydelig trend med et mindsket antal af folk på hospitalerne, siger han ifølge Reuters.

Det er også lykkedes at få et gennemført "et betydeligt antal" test på de britiske plejehjem, siger han.

Financial Times fastslog tidligere på ugen i en analyse, at det britiske tal over døde med Covid-19 med stor sandsynlighed er dobbelt så højt, som det myndighederne oplyser.

Avisen henviste til, at dødsfald på plejehjem går under radaren. Avisen siger, at ved at sammenligne statistiske oplysninger kan man påvise en overdødelighed på plejehjemmene.

Der bor godt 60 millioner mennesker i Storbritannien. Det svarer til antallet af indbyggere i Italien.

Italien har i mange uger været regnet som det land i Europa, der har været hårdest ramt af coronavirus. Søndag var der ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University 26.384 døde i Italien med coronavirus.

Men Italiens kurve er kulmineret før den britiske. Derfor er det et muligt scenarie, at Storbritannien ender med at være det land i Europa og verden, der er hårdest ramt af coronavirus.

En af de mange, der har været syge, er premierminister Boris Johnson. Han måtte undervejs behandles på en intensivafdeling.

Han vender tilbage til arbejdet mandag efter at have været sygemeldt en måned.