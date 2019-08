Britisk centralbank: Brexit uden aftale vil ryste økonomien

Han forudser blandt andet, at bilindustrien og landbruget vil blive ramt.

Bank of England er Storbritanniens centralbank. Banken står for at sætte renten i Storbritannien og stabilisere økonomien hvis nødvendigt.

- Uden en aftale vil økonomien blive rystet øjeblikkeligt. Der er selskaber, der ikke længere vil kunne køre rundt, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den nyvalgte britiske premierminister, Boris Johnson, har flere gange sagt, at briterne forlader EU den 31. oktober - aftale med EU eller ej.

Det er blandt andet blevet set som et forsøg på at lægge pres på EU for at genåbne forhandlingerne om en skilsmisseaftale.

Men Bank of England-chefen mener, at der er en "væsentlig sandsynlighed" for, at det rent faktisk ender uden en aftale mellem de to parter.

Brexit - briternes farvel til EU - har været det altoverskyggende politiske emne i Storbritannien i mere end tre år.

Den 23. juni 2016 stemte 51,9 procent af briterne ja til at forlade det europæiske fællesskab. Den 29. marts 2017 meddelte briterne officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet.

Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Derfor stod Storbritannien til at forlade EU den 29. marts 2019. Det blev dog udskudt, da der endnu ikke var indgået en aftale mellem briterne og EU.

Det er der fortsat ikke, og lige nu står brexit til at ske senest 31. oktober.