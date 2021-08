Britisk avis: 32 millioner vil få tilbudt et booster-stik

Kampagnen med et såkaldt booster-stik ventes at blive indledt 6. september og afsluttes efter planen i begyndelsen i af december, skriver avisen.

Pfizer, der sammen med det tyske BioNTech står bag en af de mest udbredte vacciner mod covid-19, har før argumenteret for, at et opfølgende stik kan være nødvendigt for at opretholde niveauet af antistoffer.

I begyndelsen af juli udtalte det amerikanske medicinalselskabs forskningschef, Mikael Dolsten, til en række medier, at vaccinen er "meget effektiv mod Delta-varianten". Men efter et halvt år "er der sandsynligvis en risiko for reinfektion, da antistofferne - som forventeligt - aftager".

USA's lægemiddelstyrelse (FDA) og USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mener dog ikke, at færdigvaccinerede amerikanere har brug for en tredje dosis lige nu. Det oplyste de efter udmeldingen fra Pfizer.