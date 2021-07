Britisk ambassadør advarer om voldsom smittespredning i Myanmar

I en opfordring til Rådet siger den britiske FN-ambassadør Barbara Woodward, at der bliver nødt til at blive indført en våbenhvile i konfliktzonerne i Myanmar for at sikre, at der bliver leveret vacciner til det uroplagede land.

Ellers risikerer smitten at eksplodere, lyder det i advarslen.

- Virusset spreder sig meget hurtigt ude i befolkningen. I nogle estimater lyder det, at halvdelen af Myanmars befolkning kan blive smittet med coronavirus inden for de næste to uger, siger Barbara Woodward til Sikkerhedsrådet.

Det fattige land har været plaget af uro, siden militæret afsatte den demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, og kuppede sig til magten 1. februar.

Samtidig hober ligene sig op ved gravpladserne. Og de ansatte kan ikke følge med efterspørgslen på kremeringer.

Sundhedsmedarbejdere deltager også i demonstrationerne, hvilket kun forværrer krisen yderligere.

FN anslår, at kun 40 procent af Myanmars sundhedsfaciliteter stadig fungerer.

Mindst 260 af de demonstrerende sundhedsmedarbejdere har ifølge FN været i sammenstød med militæret. 67 af dem er blevet tilbageholdt.

- Kuppet har resulteret i et næsten totalt kollaps af sundhedsvæsenet, og sundhedspersonale bliver angrebet og anholdt, siger Barbara Woodward.

De seneste smittetal fra Myanmar viser, at der blev fundet knap 5000 nye smittede på 24 timer onsdag.

Men smittetallene menes at være langt højere, da der ikke bliver udført mange test i landet.

I juli er der ifølge BBC blevet testet mellem 9000 og 17.000 mennesker om dagen i Myanmar, hvor der bor omkring 54 millioner mennesker.

Ifølge militæret er 1,75 millioner mennesker i landet blevet vaccineret mod coronavirus.