Britisk åbning for rejser fik tårerne frem

Fra mandag har Storbritannien nemlig åbnet for færdigvaccinerede fra Schengen-området og USA. Det betyder, at de rejsende herfra slipper for at gå i selvisolation i ti dage.

Dermed kan turister igen bydes velkommen. Og den nye lempelse førte altså til følelsesladede scener i Heathrow-lufthavnen, beretter nyhedsbureauet AFP.

- Vi er meget spændte - næsten overspændte, sagde den 71-årige Michael Blake.

For første gang i 18 måneder ventede han sammen med sin kone, Sue, på deres søn Eliot og deres otte år gamle barnebarn, der tog turen fra New York.

Da sønnen og barnebarnet dukkede op, kunne farmoren langt om længe omfavne sit barnebarn, mens hun fejede tårerne væk fra sine øjne.

Familien var en af de første, som kunne drage nytte af den nye åbning.

Og mens de uden tvivl er glade for tiltaget, er den samme optimisme ikke at spore hos flere eksperter.

- Ligesom ved alt andet, der er covid-relateret, skal der være en balance mellem smitte og konsekvenserne for det menneskelige helbred samt andre faktorer såsom økonomien, og at folk skal kunne more sig, siger Julian Hiscox, professor hos University of Liverpool, til The Guardian.

- Imens antallet af smittede og den tilsvarende risiko for nye varianter er høj, ville det være fornuftigt med en en mere forsigtig tilgang.

Rowland Kao, epidemiolog ved Edinburgh University, siger samtidig til The Guardian, at risikoen ved, at grænserne bliver åbnet, samtidig med at virus spreder sig, er, at store dele af den britiske befolkning bliver smittet.

På trods af den engelske åbning fraråder det danske udenrigsministerium stadig alle rejser til det meste af Storbritannien.

Eneste undtagelse er Wales, hvortil det kun er ikke-nødvendige rejser, der frarådes.

Det oplyser Frej Jackson, som er fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Det er ikke et lovkrav at følge vores rejsevejledning. Men vi opfordrer selvfølgelig stærkt til, at man gør det, siger Frej Jackson.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er ikke lov, men anbefalinger. Men de kan alligevel få konsekvenser for, hvordan man skal forholde sig, hvis man imod vejledningerne rejser til et land. Også hvis man er færdigvaccineret mod covid-19.

Når man rejser til et land, hvortil alle rejser frarådes, skal man både have en negativ PCR-test, inden man stiger om bord på flyet, og gå i karantæne, når man kommer hjem til Danmark.

Isolationen skal i udgangspunktet vare i ti dage. Men den kan brydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter hjemkomst.

I den senest opdaterede danske rejsevejledning fra Udenrigsministeriet, som trådte i kraft lørdag, er Storbritannien rød med undtagelse af Wales og Isle of Man, der er orange.