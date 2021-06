Briternes nye hangarskib får sin ilddåb

Det er første gang, at Big Lizzie, som flåden kalder skibet, har deltaget i krigshandlinger, siger det britiske forsvarsministerium.

Mediet CNN skriver, at det er første gang, at så stor en styrke F-35B-fly har opereret fra samme skib.

Ud over at bombe IS-mål har flyene også brugt brændstof på at holde russiske fly væk fra operationsområdet.

Rusland støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, og har også fly i Syrien.

"Queen Elizabeth" har hjemme i havnebyen Portsmouth, hvor lokalavisen The News skriver, at kaptajn Steve Moorhouse har udsendt en erklæring fra skibet.

Han siger, at de første luftangreb fra skibets dæk var en milepæl.

Det er ikke klart, hvad F-35B-flyene har ramt i Irak og Syrien. Men der har været rapporter om, at lommer af IS-militante er blevet stadig stærkere.

- HMS "Queen Elizabeth"s første mission mod Daesh (et andet navn for IS, red.) vil blive husket som et afgørende øjeblik i dette skibs planlagte 50 års aktive tjeneste, siger han.

- Det markerede også en ny fase i den igangværende udstationering. Indtil i dag har vi leveret diplomatisk indflydelse på vegne af Storbritannien igennem en række øvelser med vore partnere. Nu har vi givet et hårdt stød med vor søbaserede luftstyrke imod en fælles fjende.

Hangarskibet afsejlede fra Storbritannien den 21. maj. Nu er det på vej ud i verden for at vise sig frem og promovere Storbritannien efter brexit.

Det er en ekspedition, der ifølge avisen The Independent er briternes største siden Falklandskrigen i 1982.

HMS "Queen Elizabeth" ledsages af to fregatter, to destroyere og forsyningsskibe.

Også et amerikansk og et hollandsk krigsskib er med.

Under vandet er der en ubåd.

Ekspeditionen skal fungere som et potent symbol på begrebet "Global Britain", det globale Storbritannien efter brexit, skriver BBC.

Som et bevis for, at premierminister Boris Johnson indfrir sit løfte om at genskabe den britiske flåde som Europas stærkeste.

Angrebet på IS ligner ikke en hurtig reaktion på en pludselig trussel.

Allerede den 21. maj skrev BBC, at første stop på ekspeditionen ville blive Middelhavet. Her skulle hangarskibets F-35B-maskiner deltage i angreb på IS.

Det er sket nu, og herefter sejler gruppen igennem Suezkanalen til Asien med en række planlagte stop undervejs.

Det gælder Oman, Singapore, Sydkorea og Japan.

Gruppen skal også til Det Sydkinesiske Hav, hvor Kina har udvidet sine krav om territorialfarvand.

Ben Wallace, britisk forsvarsminister, har sagt, at ekspeditionen ikke søger "konfrontation". Den vil blot bruge sin ret til frit at navigere.

Ekspeditionen er ifølge BBC også lavet som en slags flydende handelsmission, der skal åbne for ny handel med verden, efter at Storbritannien og EU er blevet skilt.

- Flåden følger handel. Handel følger flåden, som admiral Tony Radakin, chef for den britiske flåde, siger.