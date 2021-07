Briterne strammer asylregler efter brexit

Et forslag, som afstikker love og regler på området efter Storbritanniens farvel til EU.

Brexit-kampagnen brugte frem til folkeafstemningen om EU i 2016 netop indvandrere og asylansøgere som argument for, at briterne skulle ud af EU.

At de skulle lave egne regler uden åget fra Bruxelles.

At de skulle "take back control".

Indenrigsminister Priti Patel har netop lagt lovforslaget frem i parlamentet. Der er opstramninger over en bred kam.

Hun kalder det ifølge avisen The Guardian "det største eftersyn af UK's asylsystem i årtier".

Regeringen foreslår blandt andet, at behandling af asylansøgninger sker i tredjelande.

Der er dog ikke oplyst navne på tredjelande, men The Independent nævner Rwanda, Gibraltar eller Ascension Island i Sydatlanten som mulige tredjelande.

I sidste uge skrev avisen The Times, at Priti Patel drøfter samarbejde med Danmark, der også leder efter et tredjeland til asylbehandling.

Her spekuleres der også i, at Rwanda kan være en mulighed.

Forslaget siger også, at den måde, en asylansøger kommer ind i Storbritannien på, har indflydelse på hele processen.

Kommer vedkommende lovligt til landet og søger asyl, skal ansøgeren bringes til et tredjeland, hvor sagen behandles.

Kommer vedkommende illegalt til landet, risikerer personen fire års fængsel.

Myndighederne vil også være langt mere håndfaste, når det gælder asylansøgere, der kommer fra det, som briterne regner for et sikkert land.

Det kunne være Frankrig.

Der er en voldsom trafik med migranter over Den Engelske Kanal fra Frankrig til Storbritannien.

I de første seks måneder af i år ankom omkring 6000 migranter over kanalen, skriver nyhedsbureauet PA.

I hele 2020 ankom der 8417.

Myndighederne får ifølge forslaget beføjelser til at afvise migrantbåde i britisk territorialfarvand og føre dem til havne i for eksempel Frankrig, hvis det antages, at de er afsejlet fra Frankrig.

Frankrig regnes for et sikkert land, og så skal de søge asyl der.

Britiske medier påpeger dog, at denne praksis lige kræver en aftale med Frankrig først.

Der er også et punkt om afviste asylansøgere, der ikke kan sendes til deres oprindelige land, fordi landet ikke vil tage imod dem.

I sådanne tilfælde vil Storbritannien afvise at udstede visum til borgere fra det pågældende land.

Lovforslaget har fået mange hjælpeorganisationer på barrikaderne.

The Guardian skriver, at flere end 250 har dannet alliancen "Together with Refugees", "Sammen med Flygtninge".

Steve Valdez-Symonds, chef for Amnesty International UK's migrantprogram, siger til The Independent, at det er "foragt for international lov og farligt for mennesker" at sende dem tilbage, sådan som briterne vil gøre med både med migranter.

- Det er menneskers ret at søge asyl. Der er ikke noget krav om, hvilket land de skal gøre det i, siger han.