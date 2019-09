Briterne holder ny brexitplan tilbage

Den britiske regering under premierminister Boris Johnson har et forslag til en alternativ løsning for grænsen mellem Storbritannien og Irland. Men den vil endnu ikke fremlægge forslaget over for EU.

Ifølge medierapporterne foreligger der et "nyt udkast til en brexit-plan".

- Men den vil først blive fremlagt formelt for EU's embedsmænd om et par uger, skriver Politico.

I Bruxelles siger repræsentanter for EU's ledelse, at EU venter på skriftlige udspil fra London, men at de ikke er kommet.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der mødte Johnson mandag, siger, at der fortsat er en meget reel risiko for et brexit uden en aftale.

- Jeg har opfordret premierministeren til at komme med skriftlige forslag. Før det sker, kan jeg ikke stå frem og se jer (journalister, red.) i øjnene og tale om, at der er sket virkelige fremskridt i processen.

- Men jeg kan fastslå, at vores drøftelser var konstruktive og til dels positive, siger Juncker om sit seneste møde med Johnson.

- EU-Kommissionen er parat til at arbejde dag og nat for at forsøge at finde de tekniske og politiske løsninger, som kræves, fastslår han.

I London siger en regeringskilde til avisen The Daily Mirror, at "vi er gået til møder med vores papirer, men vi har ikke givet dem fra os."

- Så snart man deler noget, så sender vi det bogstaveligt talt til 27 hovedstæder. Og når man deler noget med 27 lande, har man ikke længere kontrol over det, siger en anden kilde til The Daily Mail.

Ifølge kilderne skal de konkrete forslag først offentliggøres efter det konservative partis efterårskongres, som finder sted i dagene den 29. september -2. oktober. Det rapporterer nyhedshjemmesiden Politico Europe.

Ifølge Politico har den plan, som omtales, været fremme tidligere. Det gælder et fælles irsk marked for mad og landbrug. Told og kontrol af andre varer skal udføres et andet sted end ved grænsen.

- Med denne plan vil Nordirland i praksis blive en økonomisk specialzone i både EU og Storbritannien. Der vil fortsat være en grænse, men briternes ønske er, at kontrol skal foregå et andet sted for at undgå politiske spændinger, skriver The Financial Times.