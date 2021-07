Briterne betaler for franske grænsevagter

Der er sat en ny og nedslående rekord for illegal trafik over Den Engelske Kanal, siger de britiske myndigheder.

Den hidtidige rekord var fra september i fjor, da der ankom 416 på én dag.

Tirsdag kom der 287, og onsdag morgen gik endnu 20 migranter i land på en strand.

Det britiske nyhedsbureau PA skrev tirsdag, at mindst 8452 migranter har krydset kanalen i år.

Dermed er der indtil nu kommet nogenlunde lige så mange i 2021, som der kom i hele 2020.

Da var det samlede tal omkring 8500, siger regeringen i London, den britiske hovedstad.

Regeringen, og ikke mindst brexit-vælgerne, havde ventet og håbet, at når Storbritannien var ude af EU, så ville landet også blive mindre interessant for illegale migranter.

Og i hvert fald ville regeringen få friere tøjler til en skrappere migrantpolitik end EU's.

Men trafikken ser ud til at fortsætte.

Nu prøver Storbritannien og Frankrig noget andet.

Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, og Storbritanniens indenrigsminister, Priti Patel, har holdt møde om sagen.

De er blevet enige om at "forstærke" samarbejdet om at bekæmpe illegal migration.

Det indebærer, at Storbritannien betaler 62,7 millioner euro til Frankrig i år og næste år.

Det skal hjælpe de franske myndigheder med at sætte en prop i, så migranterne ikke krydser kanalen.

Beløbet svarer til omkring 470 millioner kroner.

Pengene skal blandt andet bruges til flere grænsevagter, skriver Reuters.

Kort sagt flere politifolk på den franske side.

Desuden skal der investeres i teknologi til at opdage, når illegale migranter i det skjulte begiver sig ud på kanalen i en båd for at sejle til Storbritannien.

Der er tale om migranter, der er kommet til EU fra Afrika, Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh og en række andre lande.

De har Storbritannien som mål.

De er rejst til Calais i Frankrig for at vente på en chance for at krydse kanalen.

Enten på lastbiler eller i andre køretøjer.

Eller også med både, herunder gummibåde.

Sommervejret har gjort bådløsningen mere attraktiv.

I mandags lagde en jolle til i Kent med 50 migranter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dan O'Mahoney er den britiske regerings chef i kanalområdet med ansvar for at håndtere problemerne med migranter.

Han kalder situationen med stadig flere illegale migranter for "uacceptabel" og "farlig".

- Folk skal søge asyl i det første sikre land, de kommer til. De skal ikke risikere deres liv ved at foretage de her farlige sejladser, siger han til AFP.

- Vi fortsætter med at jagte de kriminelle, som står bag de illegale sejladser over kanalen.

Storbritannien er på vej med en lovpakke, der skal øge straffen for menneskesmuglere.

Ikke alle tror, at det vil hjælpe.

- Folk krydser kanalen, fordi de er løbet tør for andre muligheder. Det er det her, der sker, når andre ruter lukker, skriver Daniel Sohege, direktør for organisationen "Stand For All", på Twitter.