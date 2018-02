Briterne beskylder Rusland for kynisk spil om syrisk våbenhvile

Han beskylder Rusland for et "kynisk spil" omkring våbenhvileaftalen, som russerne selv stemte for lørdag.

Den britiske FN-ambassadør, Jonathan Allen, siger, at Rusland ikke handler i overensstemmelse med resolutionen.

- Rusland og alle medlemmer af Sikkerhedsrådet er "forpligtet" til at gøre alt, hvad der er muligt, for at føre resolutionen ud i livet "uden forsinkelse".

Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav mandag ordre til en daglig "humanitær pause" i det østlige Ghouta i Syrien.

De daglige pauser fra klokken 9.00 til 14.00 vil begynde den 27. februar, og en række FN-organisationer står klar til at levere nødhjælp, der kan redde liv, og evakuere svært sårede fra Østghouta.

- Meddelelsen viser, at russerne er i stand til at implementere Sikkerhedsrådets resolution om en landsomfattende våbenhvile for Syrien, hvis de ønsker det, siger den britiske FN-ambassadør.

- Det er dermed op til Rusland, om det vil føre våbenhvilen ud i livet, eller om det vil spille et kynisk spil, siger Allen, som mandag talte til journalister i New York.

Over 520 civile - blandt dem mindst 130 børn - er ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) dræbt under regimets angreb i den seneste uge.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, rettede søndag i en telefonsamtale med Putin en indtrængende opfordring til Rusland om at lægge maksimalt pres på det syriske regime for at få det til at indstille luftbombardementer i det østlige Ghouta.