Briter stopper evakuering af civile fra Kabul

Britiske soldater gør klar til at tage hjem efter en "hjerteskærende" indsats, siger forsvarschef Nick Carter til BBC. Han siger også, at operationen i Kabuls lufthavn er "forløbet så godt den kunne under omstændighederne".

Flere hundrede afghanere, som var udset til at blive evakueret, fordi de havde arbejdet for de britiske styrker, bliver efterladt i landet. Det skyldes, at det ikke lykkedes at få dem om bord i fly i lufthavnen.

- Vi har stadig nogle civile flyvninger, men det er meget få nu, siger Carter

Han understreger, at det er nødvendigt, at de resterende flyvninger bruges til at få britiske soldater ud af landet.

- Det er hjerteskærende, at vi ikke har været i stand til at bringe alle ud.

Forsvarschefen siger, at mange af de afghanere, som skulle have været fløjet ud, ikke havde vovet at tage ud i lufthavnen, eller ikke havde været i stand til at rejse.

Han understreger, at de er velkomne i Storbritannien, hvis det lykkes dem at komme ud på et senere tidspunkt - eventuelt via tredjelande.

Premierminister Boris Johnson sagde fredag, at Storbritannien vil "skifte rundt på himmel og jord i bestræbelserne på at hjælpe afghanere, som er blevet efterladt".

Udenrigsminister Dominic Raab bekræftede fredag, at to britiske statsborgere og et barn af en anden britiske statsborger blev dræbt ved torsdagens bombeangreb i Kabuls lufthavn. Et angreb, som Islamisk Stat har taget skylden for.

- De næste par dage bliver "en meget krævende operation", siger Carter.

Han anfører også, at amerikanerne, der som den sidste bagtrop forlader Afghanistan, vil blive stærkt udfordret.

- Truslen fra det regionale Islamisk Stat er ikke væk, pointerer Nick Carter.