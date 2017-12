Briter skal følge EU-regler uden indflydelse i overgang

Det siger EU-præsident Donald Tusk fredag på et pressemøde i Bruxelles, efter at EU-Kommissionen har konstateret tilstrækkelige fremskridt i forhandlingernes første fase.

Storbritannien skal følge alle gældende EU-regler uden at have indflydelse på nye regler, hvis de vil have en overgangsordning efter exit.

- Storbritannien har bedt om en overgangsperiode på to år, hvor de bliver i det indre marked og toldunionen, siger Donald Tusk.

- Det vil vi gerne diskutere, men vi har vores betingelser, siger han.

EU-præsidenten siger, at Storbritannien i sådan en overgangsordning skal respektere alle EU-love. Også de nye love, der måtte blive vedtaget undervejs.

Briterne skal også leve op til alle budgetkrav og lade sig underlægge juridisk tilsyn i overgangsperioden.

- Og EU's beslutningsproces vil selvfølgelig fortsætte uden Storbritannien i overgangsperioden efter exit, siger Donald Tusk.

Han har fredag morgen sendt sit forslag til EU-lederne til retningslinjer for næste fase i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.

Storbritannien forlader EU fredag 29. marts 2019 ved midnat.

På et topmøde i næste uge skal stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU, efter planen give grønt lys for at tale om tiden efter den britiske exit.

EU-præsidenten siger, at det er i alles interesse at blive enige om en overgangsordning så hurtigt som muligt.

- Derfor vil jeg bede EU-lederne om at give vores forhandler mandat til at indlede disse forhandlinger med det samme, siger han.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, skal også have mandat til at udforske, hvordan fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien efter exit kan tage sig ud.

- Indtil nu har vi hørt en række forskellige idéer. Vi har brug for mere klarhed over, hvordan Storbritannien ser vores fremtidige forhold, når de har forladt det indre marked og toldunionen, siger Donald Tusk.

Han siger, at EU er klar til at forberede forhandlinger om handel i fremtidens tætte partnerskab med Storbritannien.

EU vil også forhandle om samarbejde i kampen mod terror, international kriminalitet, sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik.

Donald Tusk siger, at det er godt, at der nu er enighed i første fase om betingelserne for den britiske exit. Men det var den lettere del af det hele.

- Lad os huske, at de sværeste udfordringer ligger foran os, siger EU-præsidenten.

- Vi ved alle, at det er svært at gå fra hinanden. Men at gå fra hinanden og bygge et nyt forhold op er meget sværere, siger han.