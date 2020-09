Briter lover at overholde EU-aftale før krisemøde om brexit

Det var meldingen fra en talsmand for den britiske premierminister, Boris Johnson, før et ekstraordinært krisemøde med EU torsdag.

Storbritannien har ingen planer om at løbe fra den skilsmisseaftale, der er indgået med EU - men briterne har også et hensyn til Nordirland.

EU-kommissær Maros Sefcovic er rejst til London for at tale med regeringsminister Michael Gove.

- Jeg vil forvente, at han bekræfter Storbritanniens vilje til at implementere protokollen for Nordirland og processen for den fælles komité, med håb om at en aftale fortsat er mulig, siger talsmanden.

Mødet er indkaldt af Sefcovic, efter at det for få dage siden kom frem, at den britiske regering ville fremsætte et lovforslag, der ændrer i dele af udtrædelsesaftalen.

Forslaget blev præsenteret onsdag.

Mens talsmanden bekræfter viljen til at overholde aftalen, tilføjes det, at "en ansvarlig regering" må leve op til sine forpligtelser over for Nordirland. Præcis hvad disse forpligtelser er, uddybes ikke.

EU har dog mulighed for at hive Storbritannien igennem en retsproces, hvis ikke kongeriget lever op til de indgåede aftaler.

EU-Kommissionen har ifølge avisen The Guardian rundsendt en besked til EU-landene om, at EU har fire år til at rejse en sag mod briterne. Hvis altså briterne ikke overholder det aftalte i overgangsperioden.

Briterne og EU underskrev i oktober 2019 en udtrædelsesaftale. Den indebar en overgangsperiode løbende fra 31. januar, da skilsmissen skete, til 31. december i år.

I den periode ville man så forsøge at forhandle en handels- og samarbejdsaftale. Men den proces kører meget trægt.