Briter indfører karantæne for rejsende fra Frankrig

Årsagen er, at den britiske regering har meddelt, at den genindfører en 14 dages karantæne for rejsende fra blandt andet Frankrig og Holland.

Meddelelsen har fået franskmændene til at advare om "gengældelse".

De nye britiske regler træder i kraft tidligt lørdag morgen (klokken 5.00 dansk tid). De vil formentligt udløse en masseudvandring blandt de omkring 160.000 britiske turister, som for øjeblikket menes at være i Frankrig.

- Data viser, at vi er nødt til at fjerne Frankrig, Holland, Monaco, Malta samt Turks & Caicosøerne og Aruba fra vor liste over rejsekorridorer. Det sker for at holde infektionstallet nede, siger den britiske transportminister, Grant Shapps, på Twittter.

Turks & Caicosøerne og Aruba ligger i Caribien.

Frankrigs viceminister for europæiske anliggender, Clement Beaune, beklager den britiske beslutning. "Den vil medføre en gengældelsesforanstaltning", lyder det.

- Frankrig håber på en hurtig normalisering, siger Beaune.

Frankrig registrerede torsdag 2669 nye tilfælde af coronavirus. Det er det højeste antal på et døgn siden maj.

- Frankrig bevæger sig i den forkerte retning. Vi er nødt til at handle, siger Shapps til BBC.

Den franske regering har fredag erklæret Paris og et område omkring Marseilles ved middelhavskysten, Bouches-du-Rhone, for "røde zoner". Her er der stor risiko for coronasmitte.

Dekretet betyder, at de lokale myndigheder har ret til at gribe ind for at begrænse trafik og nedlukke områder.

Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdomme (ECDC) sagde i en ny risikovurdering tidligere i denne uge, at der sker en genopblussen af coronavirus flere steder i Europa.