Briter gør klar til corona-nedlukning i fire uger fra midnat

Simon Stevens, øverste direktør for det britiske sundhedsvæsen, NHS, siger, at der igen skal gælde "niveau 4", mens landet forbereder sig på "en alvorlig situation forude".

Bekymringen er øget i London, efter at den nationale medicinske direktør, professor Stephen Powis, har givet udtryk for, at der kun er 9000 senge tilbage til patienter med covid-19.

Premierminister Boris Johnson har gentaget, at den nye nedlukning af England vil blive afsluttet 2. december. Flere har fremsat spekulationer om, at restriktionerne vil kunne forlænges, hvis det skønnes nødvendigt.

- Nedlukningen sker fra midnat torsdag og slutter automatisk 2. december, sagde premierministeren i parlamentet.

Indehavere af pubber og barer er vrede og bekymrede over udviklingen med endnu en nedlukning, og mange frygter, at en del kommer til at lukke endeligt.

- Tag ikke fejl. Dette kan være det sidste strå for tusindvis af pubber og bryggerier, siger Emma McClarkin, som leder Den Britiske Øl og Pub Sammenslutning.

Organisationen repræsenterer 20.000 udskænkningssteder i landet.

Universitetet i Oxford håber at kunne fremlægge vigtige testresultater af en mulig covid-19-vaccine sidst på året eller i begyndelsen af 2021.

Myndighederne er begyndt at gøre forberedelser til hurtige vaccinationsprogrammer for det tilfælde, at det lykkes at få en vaccine klar til masseproduktion.

En vaccine, der virker, opfattes som en "game-changer" i kampen mod coronavirus.

Under pandemien er der sket over 1,2 millioner coronarelaterede dødsfald i verden, den globale økonomi er kastet ud i en dyb krise, og milliarder af mennesker har fået vendt op og ned på deres liv.

Nedlukningen i England indebærer, at barer, caféer og restauranter ikke må servere mad og drikke for gæster, men spisesteder må gerne sælge takeawaymad.

Ikke-essentielle butikker skal holde lukket. Borgere skal som udgangspunkt blive hjemme og må med visse undtagelser ikke få besøg af personer, der ikke bor i samme hjem.

Ansatte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Elitesport kan fortsat afvikles, mens amatørsport for både børn og voksne aflyses. Det frarådes at rejse til udlandet, mens forretningsrejser fortsat er tilladt.