Brite tager føringen i milliardærers rumkapløb

Her annoncerede den britiske milliardær Richard Branson, at han kortvarigt vil rejse ud i rummet med sit selskab Virgin Galactis eget rumfartøj 11. juli.

Den planlagte opsendelse er afhængig af vejrforholdene, samt at alt det tekniske fungerer efter hensigten.

Men hvis det lykkes, så vil Bransons tur om bord på rumfartøjet "VSS Unity" være en ny milepæl i kapløbet om at blive den første til at indlede en ny æra med kommercielle rumrejser for civile.

Derfor er det heller ikke uden betydning, at Bransons planlagte tur ser ud til at sende ham ud i rummet før milliardær og Amazon-stifter Jeff Bezos, der er grundlægger af det rivaliserende rumselskab Blue Origin.

Bezos har tidligere meldt ud, at han vil rejse en tur til rummet med blandt andre sin bror Mark den 20. juli. Men allerede i sidste måned forlød det, at Richard Branson var i gang med at planlægge en opmærksomhedsstjælende mission bare få dage før Bezos' tur.

Tesla-stifteren Elon Musk er også en del af kapløbet med sit rumselskab SpaceX. Modsat de andre har han dog ikke meldt en dato ud for, hvornår han selv skal en tur til rummet.

Fælles for de tre milliardærer er, at de alle tror på, at rumrejser snart bliver en mulighed for mange, i takt med at teknologien udvikler sig og omkostningerne falder.

Den schweiziske investeringsbank UBS vurderer, at markedet for rumturisme allerede i 2030 kan være cirka 19 milliarder kroner værd.

- Virgin Galactic er med i forreste linje i udviklingen af en ny, kommerciel rumindustri, der vil åbne rummet for menneskeheden og ændre verden til det bedre, sagde Richard Branson torsdag i en udtalelse, da hans kommende tur til rummet blev annonceret.

Virgin Galactic fik for nylig tildelt en licens af den amerikanske luftfartsmyndighed FAA til på kommerciel basis at sende privatpersoner ud i rummet.

Bransons rumselskab vil sende turister op i over 80 kilometers højde om bord på flere rumfartøjer udviklet til formålet.

Fartøjet "VSS Unity", som Branson skal en tur i rummet med, har plads til seks personer. Det kommer i luften ved at være fastspændt til et specialbygget fly, inden det i en vis højde frigives og via raketmotorer bringes op i den øvre atmosfære.

Her vil passagererne opleve vægtløs tilstand. Efter nogle minutter begynder nedturen, hvorefter rumfartøjet lander på en base i New Mexico i USA.

Virgin Galactic har tidligere oplyst, at over 600 personer allerede har reserveret plads på en af de 90-minutter lange rumture, selv om billetterne koster 1,6 millioner stykket.

Bransons mission 11. juli bliver den 22. testflyvning for "VSS Unity" og Virgin Galactics fjerde bemandede opsending.

Men det bliver den første med en fuld besætning i form af to piloter og fire "missionsspecialister" - deriblandt den 70-årige Branson.

Selskabet planlægger at foretage yderligere to testflyvninger efter Bransons tur. Herefter vil selskabet efter planen åbne for kommercielle flyvninger i 2022.