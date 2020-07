Statuen forestiller Jen Reid, der var blandt de vrede demonstranter, da statuen af Colston blev væltet i juni. Der blev i den forbindelse taget et billede af Jen Reid, hvor hun står på statuens plint med sin knyttede næve i vejret.

Bristol fjerner statue af sort demonstrant efter 24 timer

Kunstneren bag statue installeret under protestaktion får mulighed for at donere den til lokalt museum.