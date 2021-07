Brexit-stjerne skal skaffe nationalistisk tv-kanal seere

Som et modsvar på, hvad mange i Storbritannien ser som en venstreorienteret presse, blev tv-kanalen GB News startet for lidt over en måned siden. Men kanalen er i kaos, flere værter har trukket sig, og der er meget få seere.

For at redde kanalen og tiltrække seere fra den nationalkonservative, nationalistiske del af befolkningen har den hyret Nigel Farage, der får et show på alle hverdagsaftener.

- Se mit nye prime time aftenshow på GB News fra næste uge. Jeg kommer ikke til at knæle!, skriver Nigel Farage på Twitter, med reference til, at britiske fodboldspillere knælede mod racisme til EM. Noget Nigel Farage var meget imod.

I en video fortæller han, at han vil angribe svære emner og interviewe folk, "der virkeligt ved noget om deres område, og ikke bare ministre".

Nigel Farage stiftede det stærkt nationalistiske og EU-kritiske UK Independence Party og var en farverig bannerfører i kampen for Brexit.

Efter han grundet Brexit mistede sin plads i EU-Parlamentet har Nigel Farage, der trak sig fra sit eget parti, haft en Youtube-kanal, udgivet et nyhedsbrev og ført kampagne for Donald Trump i USA.

Pladsen på GB News er ledig, efter at den har oplevet en del tumult og har mistet en stribe værter. Allerede fra starten har kanalen lidt under tekniske problemer.

Bærende kræfter har forladt kanalen på grund af interne uenigheder om, hvor meget fokus der skal være på identitetspolitik.

Og for at gøre ondt værre har Alastair Stewart, en kendt britiske tv-vært, der skiftede til kanalen, brækket hoften i et uheld med en hest.

Kanalen har også mistet værten Guti Harris. Han valgte symbolsk at knæle i sympati med kampen mod racisme, da engelske landsholdspillere blev udsat for racistiske kommentarer efter EM-finalen.

Det førte til massive klager fra seerne og opfordringer til boycott, da de mente, at kanalen dermed bekendte sig til venstreorienteret identitetspolitik.

Selvom tv-kanalen er startet for at hylde ytringsfrihed, give plads til forskellige holdninger og mod, hvad man ser som en undertrykkelse af nogle holdninger, blev Guti Harris fyret for at have brudt den redaktionelle linje.

At Nigel Farage siger, at han "ikke vil knæle", kan dermed også være en reference til Guti Harris' knælen.