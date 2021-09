Brexit giver færre EU-studerende på britiske universiteter

Dette efterår er 11.700 europæiske studerende indskrevet på et britisk universitet, viser tal fra Universities & Colleges Admissions Service.

Det er under halvt så mange som sidste år, hvor der var 27.750 studerende fra EU-landene.

En del af årsagen skal formentlig findes i coronapandemien. Men en større del af årsagen er brexit, lyder det fra flere universiteter.

Indtil 2020 var det relativt ligetil for EU-borgere at komme til at studere i Storbritannien.

Men med skilsmissen fra EU har Storbritannien trukket sig ud af Erasmus-udvekslingssamarbejdet.

Det betyder, at studerende nu skal søge om et visum for at få lov at studere i Storbritannien. Det kan både være dyrt og tidskrævende.

Prisen for en plads på de britiske universiteter afskrækker formentlig også mange studerende fra EU-landene.

Før brexit betalte de europæiske studerende det samme som britiske studerende per studieår - et maksimum på 9250 pund (80.000 kroner).

Men nu er prisen steget til mere end det dobbelte og i nogle tilfælde over det tredobbelte.

- Da Storbritannien stadig var med i EU, var der et lighedsprincip. Alle skulle betale det samme, siger Ulrich Hoppe, der er chef for det tysk-britiske industri- og handelskammer i London.

- Det har ændret sig nu, tilføjer han.