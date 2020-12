Brexit-forhandling kører fast - Johnson ventes til Bruxelles

EU's kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, siger mandag aften efter et telefonmøde med den britiske premierminister, Boris Johnson, om brexit, at EU og briterne hver skal udarbejde en liste over deres uoverensstemmelser, inden der de næste dage skal være et direkte møde mellem parterne.

Briterne bryder 31. december de sidste bånd til EU, medmindre parterne i sidste øjeblik enes om en handelsaftale.

Ifølge mediet BBC ser det ud, som om Johnson vil indfinde sig i Bruxelles i et sidste forsøg på at indgå en handelsaftale med EU.

Von der Leyen siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det lige nu er umuligt at indgå en aftale om de fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, fordi kritiske emner er helt uafklarede.

- Vi bad vores chefforhandlere om at forberede en oversigt over de tilbageværende uoverensstemmelser, som skal diskuteres under et personligt fremmøde de kommende dage, siger hun.

Diplomatiske kilder i EU er mere direkte. De siger til Reuters, at der mandag ikke var fremskridt i forhandlingerne. Flere siger, at parterne i virkeligheden bevægede sig længere væk fra hinanden.

En højt placeret kilde i den britiske regering konstaterer, at det lige nu ikke ser ud til, at en aftale kan blive til noget.

- Forhandlingerne er det samme sted, som de var fredag. Vi har ikke haft håndgribelige fremskridt, siger kilden og tilføjer:

- Selv om vi ikke anser denne proces for at være slut, så ser tingene meget vanskelige ud, og der er alle chancer for, at vi ikke når i mål.

Ifølge den britiske avis The Guardian har EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, sat onsdag som sidste frist til at nå en aftale. Dagen efter indledes et EU-topmøde.

Hvis briterne skal have fri adgang til at dele af det europæiske marked, så vil EU have garantier for, at briterne ikke udnytter det til at forvride konkurrencen.

Briterne afviser pure det europæiske krav om, at de skal efterleve EU-lovgivning for at få adgang til det indre marked. Rettigheder til fiskeri i britisk farvand er et andet stort emne, der har delt parterne.

Bliver der ikke en aftale, skyder der høje toldmure op mellem EU og Storbritannien fra 1. januar.