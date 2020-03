Brasiliens præsident vil ikke lade coronavirus påvirke økonomien

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det, jeg hører fra folk, er, at de gerne vil arbejde. Som jeg har sagt fra start, skal personer over 65 år blive hjemme, siger Jair Bolsonaro i en video på sin Twitter-konto, der siden hen er blevet slettet.

I samme video siger en gadesælger til Jair Bolsonaro, at "vi kan ikke gå i stå, da der er en frygt for, at hvis man ikke dør af sygdommen, sulter man."

Hvortil Jair Bolsonaro svarer: "Du dør ikke".

Videoen er siden hen taget ned af Twitter med beskeden, at der blev udtalt holdninger, der strider imod offentlig sundhedsinformation.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins Universitetet er antallet af smittede stærkt stigende i landet, hvor over 4000 er smittede, og 136 er døde.

Trods det stigende antal smittede har Jair Bolsonaro fortsat benægtet alvorligheden af coronavirusset. Præsidenten har kaldt virusset for "en lille forkølelse", der kun dræber et fåtal.

Jair Bolsonaro har ifølge nyhedsbureauet Reuters betvivlet guvernøren i delstaten São Paulo for delstatens opgørelse af antallet af smittede. Bolsonaro anklager guvernøren for at manipulere tallene for politisk vinding.

- Jeg er ked af det, men nogle folk vil dø, sådan er livet, har Bolsonaro tidligere udtalt ifølge Reuters.