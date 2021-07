Brasiliens præsident skal måske opereres for tarmproblem

Den højreorienterede Bolsonaro blev knivstukket i maven ved et politisk møde i 2018 og er siden blevet opereret flere gange.

Hans kontor oplyser onsdag, at kirurger er ved at tage stilling til, hvorvidt et kirurgisk indgreb er nødvendigt.

I erklæringen fra præsidentkontoret hedder det, at Bolsonaro lider af tarmblokering.

Tidligere onsdag blev der udsendt oplysninger om, at præsidenten havde haft problemer med kronisk hikke i flere dage.

- Præsidenten er indlagt på et militært sygehus i hovedstaden Brasília, og han har det godt, hed det i en erklæring, hvor det blev fastslået, at præsidenten skulle være indlagt i to dage.

Ved flere forskellige anledninger har den 66-årige præsident sagt, at han lider af hikke, som kan fortsætte i dagevis.

Præsidentens søn Flavio Bolsonaro siger onsdag aften dansk tid til CNN, at hans far har haft problemer med at tale.

Flavio Bolsonaro siger dog også, at hvis hans far skal gennemgå en operation, vil det ikke være et alvorligt indgreb. Han tilføjer, at læger har fjernet væske fra præsidentens mave.

I det store sydamerikanske land med over 211 millioner indbyggere er Bolsonaro efter to og et halvt år ved magten klart bagud sin rival ved det kommende præsidentvalg i 2022, viser nylige meningsmålinger i denne måned.

Ifølge en måling fra Datafolha ser 51 procent af de brasilianske vælgere med misbilligelse på Bolsonaros handlinger som præsident. Det er en stigning fra 45 procent ved en lignende måling i maj.

Det er første gang, at der er så stor utilfredshed med Bolsonaro, siden han kom til magten i januar 2019.

En anden måling fra XP/Ipespe viser, at 52 procent af de adspurgte finder, at Bolsonaros regering gør "en dårlig/frygtelig" indsats.

Utilfredsheden er steget fra 31 procent i oktober, mens en anden coronabølge har hærget landet og fået inflationen til at stige til otte procent.

Forud for næste års valg har den tidligere venstreorienterede præsident Luiz Inacio Lula da Silva forstærket sin føring over Bolsonaro, viser målingen.