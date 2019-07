Brasiliens præsident kritiserer rapport om rydning af regnskov

Han mener, at rapporten er et udtryk for en international "miljømæssig psykose" over beskyttelsen af Amazonas.

Rapporten viser, at mere end 1000 kvadratkilometer skov blev ryddet i løbet af det første halvår af 2019.

Det er en stigning på 68 procent sammenlignet med den samme periode sidste år.

Bolsonaro siger, at Inpe bør koordinere udgivelsen af rapporter med embedsmænd i præsidentens administration, som støtter hans løse tilgang til regulering af skovrydning.

- Bare at offentliggøre dem (rapporterne, red.), som det er blevet gjort, efterlader Brasilien i en kompliceret situation, siger Bolsonaro.

Hans regering er flere gange blevet kritiseret af miljøgrupper.

Derudover har både Norge og Tyskland luftet muligheden for at nedlægge fonden Amazonas Fund, som blev etableret i 2008 for at indsamle penge, som skulle hjælpe Brasilien med at bekæmpe skovrydning i Amazonas.

For få dage siden betvivlede Bolsonaro desuden Inpes troværdighed. Han sagde, at instituttets arbejde "tjente nogle ngo'er" frem for Brasilien.

Formanden for Inpe, Ricard Galvano, har afvist præsidentens anklager.

- Jeg har aldrig haft en relation til en ngo. Jeg har aldrig modtaget penge udefra. Jeg har aldrig fået andet end min løn som offentlig ansat, sagde han.

Da Bolsonaro kom til magten ved årsskiftet, blev ansvaret for Amazonas flyttet væk fra miljøagenturet og over til landbrugsministeriet, hvor landbrugslobbyen har stor indflydelse.

Bolsonaro har konsekvent sagt, at han ønsker bedre muligheder for at udvikle Amazonas, der er hjem for omkring 20 millioner brasilianere.

Præsidenten har desuden planer om at få omlagt større naturområder til landbrug og minedrift.

I miljøorganisationen Greenpeaces brasilianske afdeling har kaldt Bolsonaro-regeringen "miljøfjendtlig".