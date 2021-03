Brasiliens højesteret ophæver ekspræsident Lulas dom

Beslutningen betyder, at ekspræsidenten genvinder sin ret til at gå tilbage til politik, og at han igen kan stille op til valg, skriver Reuters.

Brasilien holder præsidentvalg i 2022.

Lula, som han kaldes overalt i Brasilien, var landets præsident mellem 2003 og 2011.

Han er stadig en meget afholdt politiker, især blandt Brasiliens fattigste.

Den 75-årige ekspræsident blev idømt i alt 13 års fængsel i flere korruptionssager i 2018, men blev løsladt i slutningen af 2019.

Den første dom blokerede Lulas mulighed for at stille op til præsidentvalget i 2018. Trods sin dom ville han ifølge meningsmålinger have haft gode chancer for at slå højrefløjskandidaten Jair Bolsonaro, som vandt præsidentvalget.

Lula har på intet tidspunkt erkendt sin skyld. Han er dømt for at lade store byggefirmaer renovere et sommerhus til ham.

Højesteretsdommer Edson Fachin har ophævet alle fire domme, der er relateret til en stor korruptionsskandale, der var centreret omkring det statslige olieselskab Petrobras.

Efter Fachins opfattelse havde den domstol, der oprindeligt afsagde dommene, ikke beføjelse til det, skriver nyhedsbureauet AFP.

Nu skal sagen sendes tilbage til en føderal domstol. Kun hvis denne domstol igen kender ham skyldig i korruptionssagen, kan han fratages sin nyvundne ret til igen at stille op til valg, skriver AFP.